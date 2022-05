Ciampino. ‘Servono soldi per vostro nipote’, ma gli anziani sventano la truffa

La voglia di fregare le persone più deboli non finisce mai. Ennesimo tentativo di truffa per una coppia di anziani che però, questa volta, è stata più furba di chi li voleva fregare. Una chiamata ambigua, insistente, in cui si chiedeva una cospicua somma di denaro, urgente. I soldi servivano “per un parente stretto che si trovava in difficoltà”. Ma dopo troppa insistenza da parte dell’interlocutore, la signora, senza paura, ha raccontato tutto al marito che prontamente ha chiamato i Carabinieri.

Ennesima truffa a una coppia di anziani

Questi episodi vanno avanti ormai da anni. Telefonate in cui si chiedono soldi per situazioni “urgenti” o “gravi”, con l’intento di intimorire l’altro per fregare i soldi. Purtroppo tantissime persone ci cascano, in particolare gli anziani che, nella loro pura innocenza, accettano senza problemi. Questa volta la vicenda è stata diversa, per fortuna.

La prontezza della signora che i truffatori avrebbero voluto fregare è stata disarmante. Ieri mattina, dopo la telefonata, la coppia di anziani ha chiamato immediatamente i Carabinieri di Ciampino che hanno evitato la consumazione della truffa.

Il lavoro dei Carabinieri

L’immediata segnalazione ha consentito il Comando dei Carabinieri di Ciampino di raggiungere subito il domicilio degli anziani, riuscendo a identificare alcuni sospetti trovati nelle immediate adiacenze dell’area interessata.