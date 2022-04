‘Sono il tecnico del gas’: entra in casa e le porta via soldi e gioielli

Ancora una truffa ai danni degli anziani. Stavolta è successa in via Roberto Bracco, nel III Municipio, a Roma Nord. Era vestito esattamente come un tecnico della società del gas. Giubbotto catarifrangente e pantaloni scuri. L’aria seria e affidabile, cassettina degli attrezzi in mano. E’ successo ieri all’ora di pranzo. L’uomo ha suonato al campanello alle 13:10. “Signora, sono il tecnico del gas, devo controllare se ha una perdita”. Di fronte si è trovato una donna di 81 anni che, ingenuamente, gli ha aperto.

Ma l’uomo molto probabilmente sapeva che in quella casa viveva un’anziana di 81 anni che in quel momento sarebbe stata da sola e ha agito con tutta calma. Si è fatto portare in camera da letto e, con una scusa, le ha detto di prendere tutto l’oro e i soldi in contanti. La donna, stordita dalle chiacchiere del finto operaio, ha ubbidito. Poi, sempre con una scusa, l’uomo le ha detto di spostarli in un’altra stanza. E lei lo ha fatto, convinta che servisse per non farli rovinare durante i lavori dell’operaio.

“Operaio” che, non appena la signora ha portato gioielli e denaro nel punto indicato dall’uomo, ha arraffato il tutto e con una scusa si è allontanato, per poi sparire. La donna, a quel punto, si è resa conto di essere stata truffata e derubata e ha chiamato la polizia, disperata. Sul posto sono arrivati gli agenti del Distretto di Polizia Fidene, che hanno avviato le indagini per risalire al finto tecnico del gas. Alla donna sono stati rubati 4000 euro in contanti e gioielli per un valore di altri 4000 euro.