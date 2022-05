Roma, feroce aggressione in strada: 33enne massacrato di botte

È stato aggredito violentemente. E il suo corpo parla perché lui, un marocchino di 33 anni, ha riportato moltissime ferite, tra trauma cranico e fratture varie. Ma cosa sia successo e perché ancora non è chiaro: chi lo ha picchiato? E cosa c’è alla base di quella terribile aggressione?

Giovane pestato di botte a Roma

Quello che è certo, almeno per il momento, è che il giovane è stato pestato di botte ieri mattina. Ma ad avvisare gli agenti di Polizia, che ora stanno indagando sul caso, è stato il personale sanitario dell’Ospedale Umberto I perché proprio qui, nel nosocomio, era arrivato il 33enne con una profonda lacerazione al braccio destro e diversi traumi sul corpo.

Come sta la vittima

Il ragazzo, poi, è stato portato al CTO, dove è stato refertato con 30 giorni di prognosi. Nel violento pestaggio, infatti, è rimasto gravemente ferito e ha riportato un taglio al polso destro, la frattura del malleolo e del perone e un trauma cranico.

Le indagini della Polizia

Lui alla Polizia ha raccontato di essere stato aggredito, ma la dinamica non l’ha riferita e tutto resta attualmente avvolto nel mistero. Le indagini, però, sono in corso per capire cosa sia davvero successo e spetterà agli agenti del Commissariato Porta Maggiore fare chiarezza.