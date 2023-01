Dramma a Roma, ragazza ventenne trovata morta sulla banchina del Tevere: ipotesi suicidio

tra i 20 e i 25 anni, che questa mattina è stata trovata senza vita sulla banchina del Tevere, all’altezza del lungotevere Sangallo. La tragica scoperta intorno alle 9: per lei non c’era più nulla da fare, il suo cuore aveva già smesso di battere quando la Polizia e il personale sanitario del 118 sono intervenuti sul posto. Ora spetterà agli inquirenti fare chiarezza e ricostruire la drammatica vicenda, ma l’ipotesi più accreditata sembrerebbe essere quella del Forse aveva ‘pensato’ a tutto e aveva deciso di togliersi la vita così, buttandosi dal ponte, una ragazza giovanissima,, che questa mattina è stata trovata senza vita sulla banchina del, all’altezza delLa tragica scoperta intorno: per lei non c’era più nulla da fare, il suo cuore aveva già smesso di battere quando la Polizia e il personale sanitario del 118 sono intervenuti sul posto. Ora spetterà agli inquirenti fare chiarezza e ricostruire la drammatica vicenda, ma l’ipotesi più accreditata sembrerebbe essere quella del suicidio . Se questo fosse confermato, bisognerà indagare, passare al setaccio la sua vita e capire cosa abbia spinto una ragazza così giovane a togliersi la vita. Roma, 26enne si lancia sotto un treno della metro B: è grave

Una scia di sangue a Roma

Sono giorni drammatici per la Capitale, tra incidenti mortali, suicidi e tragiche fatalità. Qualche giorno fa, nella zona di Tor Marancia, una donna di 57 anni ha messo la parola fine alla sua vita: si è lanciata dal quarto piano della sua abitazione e l’impatto con il suolo è stato devastante, non le ha lasciato scampo. Tragica fatalità, invece, per un uomo che ieri sera stava sistemando l’antenna sul tetto condominiale in zona San Paolo quando, improvvisamente, per un malore o per una distrazione, ha perso l’equilibrio ed è precipitato nel vuoto. Dal settimo piano, morendo sul colpo.

E ancora, una scia di sangue che non si ferma: due giovani ragazzi hanno perso la vita in due incidenti stradali. Il primo Lorenzo Moi, 21 anni, è stato travolto e ucciso da un autobus Atac sulla via del Mare, mentre un 31enne questa mattina, a bordo del suo scooter, si è schiantato contro un’auto all’altezza di Malafede. E per lui non c’è stato nulla da fare.