Roma, 26enne si lancia sotto un treno della metro B: è grave

Doveva essere una serata come tante. C’è chi aveva finito di lavorare e stava tornando a casa, chi stava raggiungendo un conoscente, chi aveva intenzione di stare qualche ora con gli amici. E lì sulla banchina della metro B, tra chiacchiere e attese, nessuno poteva immaginare quello che è successo poco dopo: un ragazzo di appena 26 anni si è gettato sotto il treno, quello che stava per arrivare alla stazione Eur Magliana. E quella serata che sembrava così uguale alle altre si sarebbe potuta trasformare in tragedia.

Cosa è successo alla stazione Eur Magliana

Il ragazzo filippino di 26 anni si trovava sulla banchina quando ieri, improvvisamente, intorno alle 22 si è ‘gettato’ sotto il treno, quello che doveva arrestare la sua corsa a Eur Magliana. Quello che avrebbe dovuto aprire le sue porte per ‘accogliere’ i viaggiatori.

Come sta il ragazzo

Il ragazzo è stato immediatamente soccorso e portato in ospedale in codice rosso: ora spetterà ai medici dare al giovane tutte le cure di cui ha bisogno. Sul posto, invece, i Vigili del Fuoco, la Volante, gli agenti del Commissariato Esposizione e Spinaceto e la Scientifica per tutti i rilievi del caso. Fondamentali per ricostruire quei momenti saranno le telecamere di videosorveglianza e i racconti dei testimoni, di chi ha assistito alla scena. E di chi non ha potuto fare molto: il ragazzo in pochi istanti, quando ha visto il treno arrivare, si è ‘gettato’ di sotto.

La metro è stata chiusa per diverse ore per consentire le operazioni di soccorso e per affidare il 26enne alle cure del personale sanitario del 118. Questa mattina, alle 5.30, il servizio era regolare.