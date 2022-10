Roma, donna si lancia giù dal Ponte per uccidersi: salvataggio estremo degli agenti di Polizia

Roma. Aveva deciso di farla finita gettandosi nel fiume da Ponte Marconi. Una donna non riusciva più a trovare ragioni per continuare a vivere, e così si era drammaticamente per il gesto estremo. Fortunatamente, però, gli agenti della Polizia di Stato si trovavano nei paraggi ed hanno sventato il peggio. Il fatto è accaduto ieri mattina, martedì 18 ottobre, quando un uomo aveva notato una donna in bilico, in procinto di gettarsi nel vuoto. Poi, una fissa allo stomaco: la donna si era lasciata cadere. Una visione drammatica sconcertante, così l’uomo ha dato subito l’allarme chiamando il 112 (Numero Unico Emergenze).

L’intervento tempestivo degli operatori

Avvertiti gli operatori della situazione, immediatamente la Squadra Fluviale Tevere ed Acque Interne della Questura di Roma è scesa sotto l’argine del fiume per ricercare la persona lanciatasi di sotto. Parallelamente, i poliziotti sondavano la situazione da diverse angolazioni per estendere il perimetro della ricerca. Chiamando a gran voce nella speranza di una risposta, l’attenzione dei poliziotti è stata attirata da una flebile voce che chiedeva aiuto dalle acque tumultuose e fredde.

Il salvataggio della Polizia

Solamente a quel punto, gli agenti hanno visto la donna aggrappata ad una piattaforma galleggiante e, avvicinatisi a lei, sono riusciti a legarle una corda intorno alla vita e a tirarla fuori salvandole la vita e affidandola al personale medico nel frattempo giunto sul posto. In stato confusionale e di ipotermia, è stata trasportata in codice rosso al San Camillo per essere sottoposta ad ulteriori accertamenti e alle cure necessarie.