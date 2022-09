Paura a Roma sulla Metro A, donna scende sui binari: “Voglio farla finita”

Attimi di paura stamattina sulla linea A della metropolitana quando una donna è scesa all’improvviso sui binari facendo scattare l’allarme. E’ successo oggi, lunedì 5 settembre 2022, poco prima delle 8.00.

Tentato suicidio alla stazione San Giovanni

Accortisi della situazione immediatamente il personale ATAC della stazione San Giovanni, dove è accaduto il fatto, è intervenuto prendendo in custodia la donna e mettendola in sicurezza. Sul posto, allertato nel frattempo, sono giunti i sanitari del 118. L’aspirante suicida è stata quindi portata in ospedale per controlli. Sconosciuti al momento i motivi del gesto.

