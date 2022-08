”Lasciami stare, voglio morire!”: litiga con il marito, si ubriaca e corre verso il mare per suicidarsi

Scauri. Una lite violenta, in casa, tra coniugi. L’alcool ha fatto la sua parte, incrementando il tasso emotivo e, certamente, distorcendo la percezione delle cose. Infine, la corsa vero il mare per suicidarsi. La donna aveva tutta l’intenzione di farla finita e lanciarsi in acqua.

Incubo nella notte a Scauri: apprensione per una donna

La notte del 28 agosto scorso si è sfiorata la tragedia. Solamente il sangue freddo e una corretta gestione degli eventi ha fatto in modo che si arrivasse al peggio, salvando letteralmente la vita ad una donna.

Lite violenta a casa

I fatti che vi raccontiamo sono avvenuti a Scauri, nella notte di domenica scorsa, quando nel corso di un servizio perlustrativo una pattuglia dei Carabinieri, una donna è stata ritrovata in evidente stato di alterazione psico-fisica. Si trattava di una 35enne domiciliata a Minturno e di origini romene che aveva avuto un’accesa lite con il marito, resa ancora più drastica dall’eccessivo consumo di alcool che ha evidentemente alterato anche la sua percezione degli avvenimenti, incrementando l’aspetto emotivo della faccenda.

Tentato suicidio

Ad ogni modo, dopo aver sfuriato momentaneamente la tensione, la donna si è diretta verso lil mare e si è lanciata in acqua con l’intento di farla finita, di suicidarsi. Per fortuna, i militari sono intervenuti immediatamente nel tentativo di placare i suoi intenti. Una negoziazione lunga, delicata, durata più di mezz’ora, ma che alla fine è riuscita a dissuadere la donna dal compiere l’insano gesto e, quindi, metterla in sicurezza.