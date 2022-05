Ha prima pensato di mettere a segno una rapina in un negozio che vende articoli casalinghi, poi nella folle fuga per non essere fermato e identificato ha investito la titolare dell’attività. Questo è quello che è successo a Scauri, in provincia di Latina, dove i Carabinieri della Compagnia di Formia, una volta allertati, sono intervenuti per ‘bloccare’ il ladro.

Ruba nel negozio di Scauri, poi scappa

Il ladro, un giovane di Minturno classe 1996, prima ha rubato nel negozio alcuni articoli casalinghi di poco valore, che erano esposti sugli scaffali, poi nella folle fuga a bordo della sua auto, nel fare retromarcia, ha investito la titolare. Fortunatamente la donna non è rimasta ferita gravemente, è stata colpita a una mano.

La denuncia

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Formia, che hanno rintracciato il ladro e lo hanno denunciato per rapina impropria. La refurtiva, invece, è stata recuperata dai militari e restituita alla proprietaria del negozio, che era stato preso di mira.