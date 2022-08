Tenta di salvare il figlio suicida sui binari: papà e ragazzo morti investiti dal treno

Un dramma nel dramma. Voleva salvare suo figlio che aveva deciso di togliersi la vita ma alla fine sono morti entrambi nel tentativo di evitare quella che si è poi rivelata, a tutti gli effetti una tragedia.

Padre e figlio travolti da un treno: i fatti

Padre e figlio morti travolti da un treno merci, entrambi. Siamo a Senigallia, un comune italiano della provincia di Ancona. Secondo una prima ricostruzione dei fatti pare che il ragazzo — C.P classe 96’— volesse suicidarsi, togliersi la vita lanciandosi sotto il treno che stava arrivando. A questo punto, l’ultimo, estremo gesto del padre che nel tentativo di togliere il ragazzo dai binari è morto assieme a lui schiacciato dal convoglio.

La tragedia è avvenuta all‘altezza di via Goldoni intorno alle 21. Pare che il padre stesse seguendo il figlio sulle rotaie proprio mentre il mezzo si stava avvicinando e — nella speranza di evitare il peggio — anche l’uomo sarebbe rimasto coinvolto nel fatale scontro. Per i due purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Disagi alla viabilità

A seguito dell’accaduto il traffico ferroviario ha subito rallentamenti sia per quel che riguarda la circolazione regionale sia per l’alta velocità. Sul posto presenti anche Polizia, Carabinieri e Vigili del Fuoco che hanno permesso il recupero delle salme delle vittime.

Il macchinista

Sconvolto anche il macchinista che se li è visti di fronte, uno dopo l’altro, senza poter fare nulla per evitare il più triste degli epiloghi. Doveva essere una vacanza, un momento di gioia e spensieratezza invece la permanenza a Senigallia del padre e del figlio — che erano soliti passare le vacanze in questa località — si è tramutata in una tragedia.

Gli inquirenti

Restano da chiarire le cause che hanno portato il giovane a compiere un gesto così estremo. Al momento sembra che l’atto sia stato di natura intenzionale ma l’ultima parola in merito è lasciata agli in inquirenti che stanno attualmente svolgendo tutte le necessarie indagini.