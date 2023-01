Roma, sale sul tetto per sistemare l’antenna e precipita dal 7° piano: morto sul colpo

Voleva solo vedere meglio i programmi della televisione, invece è morto, precipitando dal settimo piano mentre cercava di sistemare l’antenna È salito sul tetto condominiale per regolare l’angolazione dell’antenna, ma qualcosa è andato storto. Forse un capogiro, un malore, oppure una distrazione. E in un attimo si è consumata la tragedia.

Tragedia in zona San Paolo

È successo nel pomeriggio di ieri, 12 gennaio, in via Costantino, in zona San Paolo, nel quartiere Ostiense a Roma. Intorno alle ore 17:00 l’uomo ha lasciato l’appartamento in cui abitava con la famiglia per salire nel terrazzo condominiale. L’intenzione era quella di andare a sistemare l’antenna, perché la Tv non si vedeva bene. Un lavoretto da pochi minuti, il tempo di regolare la direzione e sarebbe risceso. Ma le cose sono andate diversamente.

Arrivato in terrazza l’uomo, un 63enne, ha iniziato ad armeggiare con l’antenna, ma evidentemente si è sporto troppo. Non si sa cosa sia accaduto in quei momenti. Improvvisamente è scivolato, precipitando per circa 21 metri. Un volo che non gli ha lasciato scampo.

I soccorsi

Il 63enne è precipitato al suolo tra gli occhi atterriti di passanti, che hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Presenti per i rilievi gli agenti del Commissariato Colombo, che, dopo aver effettuato tutti gli accertamenti del caso, hanno appurato che si tratta di un tragico incidente.