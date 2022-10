Roma, cade mentre ripara il tetto di una villetta: morto operaio di 47 anni

Ancora un morto sul lavoro. La tragedia è accaduta ieri pomeriggio intorno alle ore 16:00 a Roma, in via della Nocetta, nel XIII Municipio Aurelio, a ridosso di Villa Doria Pamphilj. Vittima un uomo, un operaio di origine moldava di 47 anni.

47enne precipitato dal tetto: inutili i soccorsi

L’uomo era intento ad effettuare alcuni lavori di ristrutturazione in una villetta. Era salito sul tetto dell’abitazione quando, pochi minuti dopo le 16:00, è caduto al suolo. Immediatamente è stato lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e il personale della Volante e del Commissariato Monteverde, oltre che gli agenti della polizia Scientifica. Nonostante gli sforzi dei sanitari, ogni tentativo di salvare la vita al 47enne sono stati vani. L’uomo è morto pochi attimi dopo la caduta.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche gli ispettori del lavoro per tutti gli adempimenti del caso. L’operaio cadendo ha sbattuto la testa, cosa che non gli ha lasciato scampo. La polizia ha avviato un’indagine per accertare le responsabilità di quanto accaduto.

Serie infinita di vittime

Solo tre settimane fa un’altra vittima a Roma: un operaio di 61 anni, Maurizio Longo, era precipitato da un’impalcatura. L’uomo era l’ultima di una serie infinita di morti sul lavoro. Nel 2022, valutando il periodo da gennaio a settembre, in Italia ci sono stati 677 decessi causati da incidenti sul lavoro. Si tratta di una media di quasi 3 morti al giorno.