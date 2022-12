Tragedia a Fiumicino, precipita da un palazzo: morto un uomo

Una tragedia si è consumata nelle prime ore di stamattina in via Copenaghen al civico 18, nella zona di Parco Leonardo a Fiumicino. Un uomo è stato trovato morto da passanti sotto l’androne del palazzo. Nelle prime ore della giornata di Santo Stefano gli abitanti della palazzina avevano sentito un tonfo. Un rumore sordo e hanno pensato si trattasse di un botto di Capodanno.

Alcuni passanti hanno fatto la tragica scoperta

Purtroppo poco dopo le 6 alcuni passanti hanno fatto la tragica scoperta: un uomo, apparentemente di mezza età, era precipitato dal palazzo. A confermare questa ipotesi sono stati gli accertamenti svolti sul cadavere dai sanitari del 118 intervenuti che hanno riscontrato sulla salma vari traumi compatibili con la caduta da un piano alto. La notizia di quanto accaduto si è diffusa velocemente in zona creando choc e sconforto tra i residenti.

Ora si indaga sulla dinamica

Difficile dare un nome a quell’uomo che comunque era vestito di tutto punto, ma non aveva documenti in tasca. A rendere ancora più difficile le attività delle forze dell’ordine una caduta che aveva reso irriconoscibili i tratti somatici della vittima. Ora spetta ai carabinieri procedere all’identificazione. Le indagini sono state avviate immediatamente non solo per dare un nome a quell’uomo, ma anche per capire cosa sia realmente successo. Si è trattato di un incidente? Oppure è stato un suicidio? O magari è stato altro? Domande alle quali gli inquirenti potranno rispondere solo al termine delle indagini in corso. Al momento, ovviamente, gli investigatori lasciano aperte tutte le ipotesi.