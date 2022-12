Si schianta con il parapendio contro una parete rocciosa e muore: sconosciuta l’identità della vittima

Norma, Latina. Un incidente gravissimo, dall’esito mortale, andato in scena nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 23 dicembre 2022 a Norma, un piccolo Comune della provincia di Latina: un uomo è precipitato con il parapendio ed è morto nella violenta caduta da diverse centinaia di metri presumibilmente. Qualche minuto di volo e poi si sarebbe verificato qualcosa che lo ha portato giù, ad infrangersi contro le pareti rocciose del costone di Norma. L’identità della vittima è al momento sconosciuta, perché non aveva documenti con sé nell’abbigliamento con il quale è stato ritrovato. Si attende che qualche parente o conoscenti possa fornire una risposta o presentarsi per l’identificazione.

Precipita con il parapendio a Noma: sconosciuta l’identità della vittima

Una caduta dalla quale era impossibile uscirne senza danni. Come anticipato, l’allarme è scattato poco dopo l’ora di pranzo odierna, quando alcuni sportivi hanno visto la vela della vittima precipitare e rovinare verso le rocce del costone. Immediata la chiama d’emergenza e l’intervento della Protezione civile, dei i vigili del fuoco e degli operatori del 118 che hanno fatto alzare in volo gli elicotteri. Almeno due velivoli in volo per poter ritrovare il corpo della vittima caduta durante il volo. Dopo qualche tempo, il corpo della vittima è stato ritrovato, completamente dilaniato dall’impatto brutale. La sua identità rimane, di fatto, sconosciuta: pare infatti che al momento della pratica sportiva non avesse addosso i documenti. Al momento si attende che conoscenti o parenti dell’uomo si facciano avanti per fornire informazioni utili alla sua identificazione.