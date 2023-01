Morto l’avvocato Roberto Ruggiero, era il preferito dai vip: malore al ristorante a Roma

Era l’avvocato preferito dai vip, ma non solo. Roberto Ruggiero, 80 anni, è morto ieri nel primo pomeriggio a Roma, stroncato da un malore improvviso subito dopo aver pranzato. Il legale era andato a pranzo in un ristorante nel quartiere Prati. In tanti lo hanno voluto ricordare e del resto le cronache ci parlano di rapporti che andavano ben oltre quello di legale-cliente, quanto piuttosto in propri legami di amicizia.

Chi era Roberto Ruggiero

Ma chi era Roberto Ruggiero? L’Avvocato era nato a Molfetta nel 1942 e aveva 80 anni come detto. Testimonianze dirette lo dipingono come un uomo affabile e un grande narratore di aneddoti. Molti, chiaramente, riferiti ai processi ai quali aveva preso parte. Tra i suoi clienti più noti e per i quali divenne celebre possiamo menzionare il Califfo, Franco Califano, poi Maurizio Costanzo oppure, era l’era di “Mani Pulite”, il finanziere Ferdinando Mach di Palmstein, che riuscì a far assolvere sei volte, quindi lo stesso Craxi, diventando poi il legale dell’omonima fondazione. In tempi recenti aveva lo troviamo al processo per il naufragio della Costa Concordia come parte civile. Da qualche tempo non esercitava più la professione: nel corso della sua lunga carriera il penalista era stato insignito della targa onorifica consegnatagli dal Consiglio Forense.

Il ricordo dei VIP

Come detto in tanti, personaggi famosi e non, hanno voluto dedicare un pensiero all’Avvocato scomparso. Tra questi Mara Venier, storica conduttrice del programma domenicale su Rai 1 Domenica In:

“Roberto mio …te ne sei andato così all’improvviso…anche tu mi hai lasciata…RIP”

Queste le parole, corredate da una foto insieme, postate su Instagram dalla Venier.

