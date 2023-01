È morto l’attore Adam Rich: il ‘piccolo’ della Famiglia Bradford

È morto Adam Rich a soli 54 anni un volto noto del piccolo schermo. Soprattutto per i ragazzi che sono cresciuti negli anni ’70. Nicolas Bradford era il ‘piccolo’ de La famiglia Bradford, la serie tv andata in onda dal 1977 al 1981. Un ragazzino simpatico di 9 anni, il più giovane dei fratelli, capace di mettere spesso in imbarazzo il padre,il giornalista Tom Bradford.

Il ‘piccolo’ della famiglia Bradford è stato trovato morto in casa

L’attore è stato trovato morto nella sua casa di Los Angeles e a diffondere la notizia è stata Tmz. Al momento le cause della morte di Adam restano avvolte dal mistero. Non sono stati dati chiarimenti sulle motivazioni del decesso.

La vita di Adam Rich è stata movimentata e tutt’altro che facile. Nel 1989 ha rischiato di morire per un’overdose di Valium, mentre nel 1991 è stato arrestato per aver tentato di mettere a segno una rapina, nel 2022 è finito nuovamente in manette per essere stato beccato alla guida in stato di ebbrezza. Una vita difficile, nella quale Adam ha cercato diverse volte anche di disintossicarsi, entrando e uscendo da cliniche riabilitative.

La carriera

Fino al 93 è stato sulla cresta dell’onda, per partecipazioni a serie televisive: da Baywatch a Love Boat, passando per Chips e Fantasilandia, fino all’abbandono delle scene proprio nel 1993. Nel 2003 è apparso nuovamente in un film, precisamente nella commedia Dickie Roberts: Former Child Star nel ruolo di sé stesso insieme ad altre baby star degli anni ’80 come Corey Feldman, Emmanuel Lewis, Dustin Diamond e Danny Bonaduce.

A trovare il corpo senza vita del 54enne è stato un familiare che ha immediatamente dato l’allarme alle forze dell’ordine. Già dai primi rilievi gli investigatori sembrano aver escluso che si sia trattato di un omicidio, non sembra infatti che sul corpo dell’attore ci fossero tracce di violenza, anche se non ci sono altre indiscrezioni sulle cause del decesso.