‘Er Salustro’ di Radio Dimensione Suono Roma è morto: ‘Giggi Cartoni ci hai fatto tanto divertire’

Con la sua voce teneva compagnia a migliaia e migliaia di ascoltatori, gli stessi che difficilmente si dimenticheranno gli aneddoti su Roma che lui raccontava. Tra risate, spunti di riflessione e ironia. Perché tutto questo (e molto altro) era Giggi Cartoni, meglio conosciuto come Er Salustro, storico conduttore di Radio Dimensione Suono, che ieri si è spento all’età di 55 anni. Lasciando nello sgomento tutti i suoi colleghi e tutti quelli a cui lui, ogni mattina con la Sveglia del Gladiatore, faceva compagnia. Lontani, ma vicini: era diventato un punto fermo, un amico, un compagno di viaggi.

Il dolore di Radio Dimensione Suono

“Non avremmo mai pensato di trovarci a scrivere un post del genere. Oggi (ieri, ndr) è venuto a mandare Giggi Cartoni, detto Er Salustro, che per molti anni ha accompagnato La Sveglia dei Gladiatori con i suoi aneddoti su Roma, facendoci divertire e pensare al tempo stesso, con la sua saggezza e infinita ironia. Per noi – scrivono gli amici di Radio Dimensione Suono – rimarrà sempre un Gladiatore, anzi Il Gladiatore per eccellenza a cui noi tutti, oggi, vogliamo dedicare il nostro affetto più sentito”.

Tantissimi i messaggi di cordoglio e vicinanza perché Giggi entrava nel cuore di tutti con il suo sorriso, la sua gioia, la sua storia. “Mi dispiace molto, leggendo questo post ho sentito la sua voce raccontare aneddoti romani. Ciao amico mio, ci mancherai”. E di messaggi così le bacheche social sono inondate.

I funerali di Giggi Cartone

“Ci lasci un grande vuoto ma continuerai a vivere nei nostri cuori con tutti i ricordi dei momenti passati insieme. Fate poco casinò lassù mi raccomando” – ha scritto Luna. Tutti ricordano Giggi, detto Er Salustro, con affetto: era difficile non ridere con lui, divertirsi, ricordare la storia di Roma con quell’ironia che lo contraddistingueva. E lo rendeva speciale. Giggi Cartoni lascia una figlia e oggi pomeriggio ci sarà l’ultimo saluto ad Anguillara Sabazia, alle porte di Roma, dove viveva.