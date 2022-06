Roma: 23enne precipita dal quinto piano e finisce nel giardino del vicino

Tragedia ‘sfiorata’ ieri pomeriggio a Roma, poco dopo le 18.30, in Piazza Testaccio al civico numero 20. Qui, un ragazzo di 23 anni è precipitato dal terrazzo, al quinto piano, del palazzo dove abita. Ed è finito nel giardino di un altro residente, che poi ha subito allertato i soccorsi.

Come sta il ragazzo precipitato dal palazzo a Testaccio

Il proprietario del giardino, lì dove è finito il 23enne, ha subito allertato i soccorsi, che sono intervenuti sul posto e hanno trasportato il giovane all’ospedale San Camillo. Il 23enne è rimasto ferito: è stato sedato e ha riportato una frattura a una gamba, ma non è, fortunatamente, in pericolo di vita.

Le indagini dei Carabinieri

Ora spetterà ai Carabinieri della Stazione di Roma Aventino, intervenuti sul posto, fare chiarezza. I militari hanno avviato gli accertamenti, ma per il momento chi indaga esclude la responsabilità di terzi sulle cause che hanno portato il giovane a precipitare dal terrazzo, a fare un ‘salto’ nel vuoto. Che, fortunatamente, non gli è stato fatale.