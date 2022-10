Roma, si scatta un selfie da Ponte Milvio ma cade nel Tevere: salvata dalla polizia e vigili del fuoco

Roma. Si è sporta troppo, forse per fare un selfie, ed è caduta nel Tevere. Una mattinata da incubo per una donna che si trovava nei pressi di Ponte Milvio e che è letteralmente precipitata nel vuoto nelle ultime ore. Ha rischiato seriamente di annegare o di avere seri traumi a causa non solo della caduta, ma anche in considerazione delle acque gelide che in questo periodo autunnale possono risultare fatali. Un volo lunghissimo terminato con la caduta in acqua, per fortuna l’intervento da parte degli agenti di polizia e dei vigili del fuoco è stato tempestivo.

Leggi anche: Roma, donna si lancia giù dal Ponte per uccidersi: salvataggio estremo degli agenti di Polizia

Caduta nel fiume per un selfie

Sulle modalità che avrebbero portato la donna a perdere l’equilibrio ci sono ancora molti dubbi a riguardo, ma pare che la tesi più accreditata sia quella del selfie: la donna si sarebbe sporta troppo al di là delle barriere e avrebbe perso completamente l’equilibrio. Una foto che poteva costarle la vita. Dopo che la donna è caduta, sul posto sono tempestivamente arrivati, intorno alle ore 12:10 di oggi, mercoledì 19 ottobre, intorno alle 12.10 circa, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia di stato, per soccorrere la donna che si trovava nel fiume, presso Ponte Milvio.

I poliziotti, nel vedere la donna annaspare, si sono tuffati nel Tevere per raggiungerla e metterla in sicurezza. Nel frattempo sono arrivati sul posto il nucleo sommozzatori, l’imbarcazione fluviale, la squadra di Prati 9/A e il nucleo Saf dei vigli del fuoco. E proprio gli uomini della Fluviale hanno inoltre soccorso un poliziotto che era rimasto in difficolta durante le operazioni di salvataggio della donna. La signora è quindi stata consegnata ai vigili del fuoco, che l’hanno assicurata nella barella. Di seguito, la donna è stata recuperata tramite manovra Saf e poi affidata agli operatori del 118 che hanno provveduto a trasportarla presso l’ospedale di zona.

I complimenti del Questore

Il Questore di Roma Mario Della Cioppa, orgoglioso per la dedizione da loro mostrata, ha voluto congratularsi con i poliziotti che si sono tuffati in acqua per salvare la vita alla donna, a rischio della propria, in attesa dell’arrivo dei sommozzatori. La donna, italiana di 48 anni, è stata portata in codice rosso al Policlinico Umberto I.