Tragedia a Roma, 57enne si lancia dalla finestra: morta sul colpo

Un nuovo anno e una piaga sociale che resta perché sempre più, purtroppo, si sente parlare di suicidi. Di giovani e di anziani che decidono di mettere la parola fine alla propria vita. Chi lanciandosi sotto un treno in corsa, chi dal balcone della propria casa. Chi in quel ‘salto nel vuoto’ vede quasi una liberazione dai dolori e dalle sofferenze. E questa mattina, purtroppo, a Roma una donna, classe 1965, si è lanciata dalla finestra della sua abitazione, al quarto piano, in via Poggio Ameno al civico 53. E l’impatto con il suolo è stato devastante: non le ha lasciato scampo.

Roma, 26enne si lancia sotto un treno della metro B: è grave

Suicidio in via Poggio Ameno a Roma

Questa mattina, intorno alle 10, la donna di 57 anni, che purtroppo faceva i conti con dei problemi psichiatrici, ha messo la parola fine alla sua vita. E si è lanciata dal balcone della sua abitazione, al quarto piano di un edificio di cinque. Per lei, purtroppo, non c’è stato nulla da fare e ogni tentativo di soccorso è stato vano. Sul posto i Vigili del Fuoco e gli agenti di Polizia. Sotto choc i residenti che vivono lì e che questa mattina hanno visto nel quartiere tutte quelle forze dell’ordine. E non potevano certo immaginare che una donna si era tolta la vita, gettandosi nel ‘vuoto’.

Acilia, si lancia dal terzo piano e atterra tra i passanti: 51enne morto sul colpo

Il tentato suicidio dopo la delusione d’amore

Sole qualche giorno fa, a fine dicembre, una studentessa messicana aveva pensato bene di mettere la parola fine alla sua vita. Non riusciva a sopportare la fine di quella storia d’amore, a fare i conti con la delusione troppo grande e così ha raggiunto il ponte a sud della provincia di Frosinone, quello che collega la strada regionale alla zona industriale, con un’unica intenzione: lanciarsi nel vuoto. Fortunatamente quella volta la ‘storia’ ha avuto un lieto fine perché un carabiniere libero dal servizio ha notato la scena, ha visto quella ragazza a cavalcioni sulla balaustra, e non si è certo voltato dall’altra parte. L’ha raggiunta e l’ha salvata.