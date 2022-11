Acilia, si lancia dal terzo piano e atterra tra i passanti: 51enne morto sul colpo

Un volo di 15 metri, che non gli ha lasciato scampo. È morto così un 51enne di Acilia, in zona San Giorgio, che ieri sera si è gettato da una delle finestre dell’appartamento che condivideva con la madre. È successo pochi minuti dopo le 20:00. Ad accorgersi della tragedia numerosi passanti che, sotto shock, hanno chiamato il NUE 112 per chiedere aiuto.

Sul posto sono intervenuti in poco tempo gli agenti della polizia di stato e i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare la morte dell’uomo.

Suicidio ad Acilia, indagini in corso

Sulla tragedia c’è in corso un’indagine da parte del Commissariato “Lido di Roma”. In casa, al momento in cui l’uomo si è lanciato dalla finestra, c’era la mamma del 51enne, chiusa nella sua stanza. Adesso gli agenti dovranno appurare l’esatta dinamica di quanto accaduto, per capire cosa abbia portato al gesto estremo dell’uomo, che potrebbe essere ricercato nei problemi familiari e di convivenza di quest’ultimo.