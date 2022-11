Roma, si lancia dal 5° piano: 57enne morto sul colpo

È morto sul colpo, dopo che ha fatto un volo di circa 15 metri. Un uomo di 57 anni è salito sul terrazzo, al 5° piano di una palazzina in via Amico Aspertini, a Roma, nel VI Municipio Le Torri, e si è gettato di sotto.

Per lui non c’è stato nulla da fare: nonostante i soccorsi quasi immediati, l’uomo era già morto quando è avvenuto il contatto con il suolo. Il dramma è avvenuto intorno alle 17:00 di ieri, davanti agli occhi di numerosi passanti, rimasti sotto shock dalla scena.

Gesto volontario

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della volante. Ma, come detto, ogni tentativo di soccorso è stato inutile. I poliziotti hanno appurato che si è trattato di un gesto volontario. L’ennesima persona che, in preda alla disperazione, vede nella morte l’unica via di fuga da una realtà senza speranze.