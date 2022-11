Tragedia a Marino, istruttore cinofilo si impicca: aveva perso da poco la mamma

Aveva perso da poco la mamma, una delle persone più importanti della sua vita. E non era riuscito ad andare avanti, a superare quel dolore troppo forte: tutte le giornate erano nere, nessuna sfumatura di colore. Solo tanta tristezza e mille domande, alle quali era difficile trovare una risposta. E non ce la faceva più, molto probabilmente, a sopportare quel peso così ieri ha messo in piano il suo ‘folle’ progetto. E ha compiuto il gesto estremo: si è impiccato.

Suicidio a Marino

La tragedia a Marino, ai Castelli Romani: è qui che l’uomo, E.D, di 35 anni, noto istruttore cinofilo, si è tolto la vita. E si è impiccato in un terreno agricolo nella tarda mattinata di ieri, lì dove poi è stato trovato da un familiare. Purtroppo non c’era più nulla da fare: il suo cuore aveva smesso di battere. Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri, che non hanno avuto dubbi: il 35enne, purtroppo, si è suicidato. E ha messo la parola fine alla sua vita.

Il dramma della depressione

L’uomo era un istruttore cinofilo molto conosciuto in zona. E nessuno poteva immaginare una tragedia del genere: il 35enne, infatti, pare non avesse mai dato segnali. Dall’esterno, chi lo vedeva e si fermava a quell’immagine, non poteva capire che in realtà viveva un dolore così grande. Che lo ha portato, purtroppo, a suicidarsi. In una mattinata di inizio novembre che si è tinta di nero.