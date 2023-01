Metro B bloccata a Roma, una donna si lancia sui binari e tenta il suicidio

Roma. Paura e timore nella serata di ieri, 14 gennaio 2023, a Roma, sui binari della metro: signora si è lanciata sui binari proprio mentre stava per arrivare un convoglio, con il chiaro obiettivo di togliersi la vita e suicidarsi. Inutile sottolineare il panico di coloro che da un momento all’altro hanno assistito increduli alla scena. La circolazione, subito dopo, è stata interrotta tra le stazioni di Bologna e Rebibbia. Per fortuna la donna è rimasta illesa, senza particolari danni o ferite, ma la circolazione è stata interrotta per poterle prestare soccorso. Disagi, infine, anche per i pendolari e gli utenti dei mezzi pubblici, rimasti bloccati per diversi minuti sule banchine.

Roma, bloccata metro B: una donna tenta il suicidio

Una serata all’insegna della paura, quella andata in scena ieri, sabato 14 gennaio 2023, a Roma, sulla linea B. Dalle banchine della stazione di Pietralata, intorno alle 21.40, una donna di 80 anni si è lanciata sui binari della metro, manifestando la volontà di porre fine alla propria vita. I pendolari che si trovavano lì in quel momento sono stati assaliti dal terrore, impotenti, senza poter fare nulla per impedire il gesto. In quel momento, inoltre, stava arrivando anche un treno alla fermata. La donna è viva e illesa per miracolo, grazie anche alla prontezza e ai riflessi del macchinista che è riuscito a fermare il convoglio. La donna non ha riportato nessuna ferita grave. Sul posto, personale Atac, la Polizia e i sanitari del 118. L’anziana, come detto, illesa, è stata trasportata al vicino ospedale per gli opportuni accertamenti. Nel frattempo, durante le operazioni di soccorso, la circolazione dei treni era stata interrotta nella tratta Bologna – Rebibbia per circa mezz’ora.