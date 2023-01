Roma: San Basilio, Rebibbia e Ponte Mammolo, controlli ad ‘alto impatto’ della Polizia (FOTO)

Proseguono a Roma incessanti i controlli della Polizia di Stato tesi a verificare il rispetto delle norme del Codice della Strada, a contrastare lo spaccio di stupefacenti e a controllare la regolarità degli esercizi commerciali. In queste ultime ore sono state diverse le zone messe “ai raggi x”, con particolare attenzione alle grandi infrastrutture di trasporto urbano e alle relative aree di parcheggio delle stazioni metro di Ponte Mammolo e Rebibbia.

I controlli

In particolare nella mattinata di ieri, venerdì 13 gennaio 2023, si è svolto a San Basilio un servizio cosiddetto ad “Alto Impatto” che ha visto impegnati gli agenti del IV Distretto San Basilio, una unità moto montata dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, quattro unità del Reparto Prevenzione Crimine e una unità del Reparto Cinofili.

Le stazioni della metropolitana Ponte Mammolo e Rebibbia

Nel corso del servizio sono stati effettuati alcuni posti di controllo nelle aree dei quartieri di Ponte Mammolo e Rebibbia e nelle relative aree di parcheggio delle omonime stazioni metro. Nelle citate aree, in zona Colli Aniene e Casal de’ Pazzi, si sono svolti anche servizi antirapina, soprattutto nei confronti di farmacie, istituti bancari, uffici postali, gioiellerie, supermercati e tabaccai, nonché presso il Parco Kolbe, dove, con l’ausilio dell’unità cinofila, sono stati effettuati mirati servizi contro lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Il bilancio

Nell’ambito dei citati controlli è stata elevata una sanzione amministrativa per violazione al Codice della Strada e 6 cittadini di nazionalità straniera, privi di documenti, sono stati accompagnati presso gli Uffici di Polizia per gli accertamenti di rito. Complessivamente, nel corso del servizio sono state identificate 164 persone, di cui 64 stranieri; sono stati effettuati 4 posti di controllo con 30 veicoli controllati, 1 persona è stata denunciata in stato di liberta per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente mentre altre 2 sono state sanzionate amministrativamente per uso personale di sostanza stupefacente, 5 i grammi di hashish sequestrati.

Multa ad una sala slot di Via Tiburtina

Infine è stata effettuata un’ispezione amministrativa presso una sala Slot di via Tiburtina, alla quale, a seguito di ciò, è stata contestata una sanzione amministrativa di natura pecuniaria pari a 150 euro, in quanto al suo interno sono stati trovati numerosi avventori intenti all’utilizzo dei videoterminali al di fuori degli orari previsti dalla specifica Ordinanza Sindacale.

