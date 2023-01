Borseggi nella metro a Roma, nomadi ‘scatenati’: 4 arresti nelle ultime ore

Sfruttano la calca per derubare ignari pendolari o turisti. Agiscono spesso in coppia avvalendosi talvolta di ulteriori complici posizionati in punti strategici per “segnalare” le potenziali vittime. Oppure per dare l’allarme in caso di presenza delle forze dell’ordine. Torniamo a parlare del fenomeno dei borseggi nella metropolitana di Roma e in generale a bordo dei mezzi pubblici della Capitale: nelle ultime ore, a questo proposito, sono state quattro le persone fermate e arrestate dai Carabinieri (tutte nomadi) perché sorprese a ‘ripulire’ i passeggeri.

Borseggi nella metro nelle ultime ore a Roma

Il primo episodio è stato registrato presso la fermata della metropolitana “Barberini”. Qui i Carabinieri della Stazione Roma Prati hanno arrestato due nomadi, di 30 e 34 anni, già note alle forze dell’ordine, che dopo aver avvicinato alle spalle una turista greca all’interno del vagone della metro, hanno tentato di sfilarle il portafogli dallo zaino, nascondendo le mani sotto un grosso scialle che avevano al seguito. Si tratta di uno degli stratagemmi più utilizzati dai malviventi che approfittano della ressa per frugare nelle tasche e negli zaini delle vittime cercando oggetti di valore. Dopodiché, alla prima fermata utile, scendono e fanno perdere le proprie tracce in attesa del nuovo colpo. Stavolta però gli è andata male.

Il furto alla fermata Ottaviano

Ma non è stato – purtroppo – l’unico caso registrato nella Capitale in queste ultime ore come detto in apertura. Gli stessi Carabinieri hanno infatti arrestato altri due nomadi, un 18enne e un 24enne, entrambi anche qui con precedenti, sorpresi lungo le scale di accesso alla fermata metropolitana “Ottaviano” mentre derubavano una turista spagnola del portafogli, sfilandolo dalla borsa che portava a tracolla. Le vittime hanno presentato denuncia-querela e tutti gli arresti sono stati convalidati.

