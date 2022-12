Prati: borseggiatore beccato nella Metro Ottaviano, colto sul fatto dai Carabinieri

Controlli dei Carabinieri nei quartieri Prati e San Pietro in occasione delle festività natalizie. Un servizio, quello posto in essere nelle ultime ore, volto a contrastare ogni forma di illegalità e degrado nelle vie dello shopping particolarmente gettonate in questo periodo. L’attività, tra gli altri, ha permesso di trarre in arresto un borseggiatore “entrato in azione” nella metro Ottaviano.

Denunciato georgiano a Roma

Il tutto è avvenuto sulla banchina della metropolitana Ottaviano-San Pietro. Nello specifico i Carabinieri del Nucleo Operativo Roma San Pietro, hanno denunciato un uomo di nazionalità georgiana, di 47 anni, in Italia senza fissa dimora: quest’ultimo è stato bloccato prontamente mentre cercava di asportare un portafoglio di un turista straniero durante le fasi di salita a bordo del convoglio metropolitano.

Arrestati due romeni e multato un senegalese

Complessivamente poi le operazioni hanno permesso di arrestare altre due persone e di multarne una terza. A finire in manette sono stati due cittadini romeni di 47 e 49 anni, sorpresi dai Carabinieri della Stazione Roma Madonna del Riposo, subito dopo aver asportato il portafoglio ad un 56enne romano che lo custodiva all’interno del borsello che portava a tracolla. La sanzione è invece scattata per un cittadino del Senegal, sorpreso ad esercitare attività di commercio nelle aree pubbliche, senza la prevista autorizzazione.

Il bilancio

In tutto, nel corso delle attività, a cui hanno partecipato i Carabinieri del Nucleo Operativo e delle varie Stazioni della Compagnia San Pietro, con l’ausilio dei colleghi del Nucleo Radiomobile di Roma e S.I.O. dell’8° Reggimento Lazio, sono state identificate 130 persone, 2 della quali sono state arrestate e una denunciata, controllati anche 62 veicoli e 20 esercizi commerciali.

