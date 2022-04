Metro A, servizio interrotto tra Ottaviano e Battistini: utenti infuriati

Ci risiamo: di nuovo un disservizio Atac. Questa volta a essere colpita è stata la metro A: si parla, nello specifico, di un’interruzione del servizio nella tratta tra Ottaviano e Battistini. Il motivo è un intervento tecnico su un treno che si trova a Valle Aurelia.

Disservizio metro: colpita la linea A

La comunicazione avviene tramite un tweet proprio dell’Atac. Guasto o problema, comunque, scoppia la rabbia degli utenti, stufi delle continue problematiche. “C’è ne è una al giorno” replica un cittadino. E non gli si può dare torto. Risale a circa un mese fa l’interruzione della tratta Metro B, avvenuta proprio nell’orario peggiore, la mattina presto. Il momento in cui la maggio parte delle persone si reca al lavoro e in coincidenza anche di una delle campanelle d’entrata delle scuole. In quel caso il disservizio fu a causa dell’esiguo numero di treni e furono messe delle navette sostitutive a disposizione (come in questo caso). La sostanza non cambia: disagi per centinaia di utenti.

Un disagio diffuso

Ancora, più o meno negli stessi giorni, il disservizio c’è stato anche nella tratta Roma-Ostia. Ancora una volta il motivo è imputabile ai pochi mezzi, disponibili. E le prospettive di risoluzione non sono certo rosee: si parla almeno di 5 anni per risolvere la situazione, come abbiamo avuto modo di accennare in questo articolo. La rabbia dei pendolari è tanta e comprensibile. “Si suppone che paghiamo la tessera e i biglietti in modo che il servizio funzioni sempre bene, ma è il contrario e non va bene. C’è sempre un problema diverso che sia la linea A, B o C”, scrive un’altra utente.

(Foto di repertorio)