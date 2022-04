Roma, ubriaco lancia una grossa pietra contro il vetro del bus Atac: paura tra i passeggeri

Sono stati attimi di paura quelli vissuti ieri dai passeggeri, e dall’autista chiaramente, della linea Atac 904 oggetto della terza aggressione in pochi giorni, stavolta per mano di uno straniero ubriaco. E’ successo ieri sera a Roma. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito ma tornano ad alimentarsi le polemiche attorno alla questione sicurezza dei mezzi della municipalizzata.

Straniero lancia una pietra contro il Bus Atac in Via Casal del Marmo

Il tutto si è verificato ieri sera, domenica 3 aprile 2022, intorno alle 20.30 in Via Casal del Marmo. Qui un uomo di nazionalità albanese classe 2003 – ubriaco – ha lanciato un grosso sasso contro il parabrezza provocando ingenti danni alla vettura. Sul posto, allertata dall’autista, è giunta tempestivamente la Polizia che ha provveduto a fermare, non senza difficoltà, l’esagitato. Il giovane, processato stamani per direttissimo, è finito in arresto con le accuse di danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

Terza aggressione in pochi giorni sulla linea

La linea 904, come accennato in apertura, è teatro da alcuni giorni di alcune aggressioni (quella di ieri è addirittura la terza). Sette giorni fa infatti un mezzo era stato addirittura ‘dirottato’ da quattro malviventi, che avevano poi rapinato l’autista; lo stesso giorno inoltre, a poca distanza temporale dall’altra, si era verificata un’altra aggressione, con il conducente del mezzo che era stato colpito con un pugno in faccia. Anche in quest’ultimo caso, come ieri sera, la vettura era stata danneggiata.

