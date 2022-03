Autista Atac si masturba mentre è alla guida filmandosi col cellulare: e il video finisce nella chat dei colleghi

Ha davvero dello sconcertante quanto emerso in queste ore in merito a un autista dell’Atac che si sarebbe masturbato mentre era alla guida. Non solo. L’uomo avrebbe pensato bene anche di riprendersi col proprio smartphone immortalando così la sua “impresa”. Il video però è poi finito sulla chat dei colleghi e, infine, sui tavoli dei vertici della Municipalizzata.

Il filmato

Stando a quanto si apprende il video risalirebbe ad inizio mese. La ‘bravata’ – non è chiaro se in quel momento vi fossero o meno passeggeri a bordo – è avvenuta durante una corsa notturna. L’uomo si sarebbe messo le mani nei pantaloni con il mezzo in corsa riuscendo al contempo a filmarsi. Immagini mosse, si capirà, anche per lo stato non certo eccelso delle strade capitoline, ma che non lascerebbero dubbi circa l’identità dell’autista malgrado quest’ultimo, una volta convocato in Azienda, si sia difeso sostenendo di non essere lui alla guida.

Sospeso

Per il momento l’Atac ha deciso di sospendere il conducente fino a quando la situazione non sarà chiarita. Alla base del clamoroso fatto, ad ogni modo, ci sarebbe stato un errore nella scelta del destinatario da parte dell’autore del gesto che lo avrebbe così inviato ai colleghi su Whatsapp.

Mai sbaglio poteva essere più grande, verrebbe da dire. Partito il tam tam – e in questi casi il processo è davvero irreversibile – la notizia è arrivata fino ai responsabili che hanno avviato così il provvedimento di sospensione. Adesso potrebbe rischiare anche il posto.