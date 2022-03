Roma, Carabinieri “a caccia” di borseggiatori nella Metro: controlli a tappeto, 11 arresti

Una vera e propria raffica di controlli quella effettuata dai Carabinieri di Roma in varie fermate della metropolitana. Sono ben 11 le persone arrestate per furto aggravato: alcuni si sono consumati, altri, invece, sono rimasti dei semplici tentativi.

Furti a Roma: 34enne nei guai

I militari della Stazione di Viale Libia hanno fermato un 34enne albanese, senza fissa dimora e già conosciuto dalle forze dell’ordine mentre era a bordo della metropolitana linea A: l’uomo ha tentato di sottrarre il portafogli dalla tasca della giacca di un 72enne.

Arresti zona Cornelia

Poco dopo, i Carabinieri della Stazione Roma Madonna del Riposo, hanno sorpreso due cittadini georgiani, entrambi 19enni, senza fissa dimora e con precedenti, mentre tentavano di derubare una giovane. Il fatto è avvenuto sulle scale mobili della fermata Cornelia: uno dei due si era messo davanti alla ragazza, bloccandole il passaggio, mentre il complice le apriva lo zaino e tentava di sfilare il portafoglio da una tasca interna. Gli stessi Carabinieri hanno arrestato altre 2 persone, questa volta cittadini romeni di 31 e 34 anni, entrambi con precedenti, sorpresi alla fermata della metropolitana “Cornelia” subito dopo aver sfilato il portafoglio dalla tasca di una donna in attesa sulla banchina.

Arresti I Municipio

E’ stata la volta poi dei militari della Stazione Roma via Vittorio Veneto: tra le fermate Barberini e Spagna due romeni senza fissa dimora di 44 anni hanno rubato il portafoglio di un 71enne della provincia di Modena. L’intervento dei carabinieri ha permesso di far sfumare il colpo e il bottino, ammontante a 675 euro in contanti, documenti e carte di credito, è stato restituito alla vittima. Nella Stazione Termini due ragazze romene senza fissa dimora e con precedenti, una di 18 anni e l’altra di 31, hanno rubato il portafoglio di una turista della provincia di Marsala: la donna si trovava in fila ai tornelli davanti alle due.

Arresti zona Trastevere

L’ultimo fatto riguarda un carabiniere libero dal servizio che, avendo assistito al tentativo di furto ai danni di una 71enne operato da due giovani è intervenuto, fermando i criminali e allertando il suo comando (Stazione Roma Portese). I due ragazzi, di 25 e 27 anni, romeni senza fissa dimora e con precedenti sono stati arrestati. La vittima è una fotoreporter americana domiciliata a Roma. Il fatto p avvenuto nei pressi della stazione Trastevere.

Leggi anche: Roma, sassi lanciati contro la Polizia Locale durante un controllo al campo nomadi