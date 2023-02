Tragedia a Formia: 20enne si getta dal balcone, morto sul colpo

Ancora un suicidio, ancora una giovane vita spezzata e un ragazzo, di appena 20 anni, che sceglie di suicidarsi e di mettere fine, forse, a sofferenze troppo grandi e insopportabili. A togliersi la vita, questa volta a Formia (in provincia di Latina), un giovane: la tragedia nella tarda serata di ieri, lunedì 21 febbraio, in località Acqualonga, ai piedi della collina di Campese.

Suicidio a Formia

Sembrerebbero non esserci dubbi: il ragazzo, di 20 anni, ieri sera si è suicidato e si è lanciato nel vuoto dal balcone del terzo piano del suo appartamento. La Procura di Cassino ha concesso il nulla osta, il corpo è stato restituito alla sua famiglia. Per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: il salto, poi il tonfo e il cuore che ha smesso di battere. Inutili i tentativi di soccorso e rianimazione. Sul posto gli agenti di Polizia, che ora dovranno capire i motivi dell’estremo gesto. Che ha portato in pochi, pochissimi istanti, un ragazzo di 20 anni a togliersi la vita.

Sempre più persone si tolgono la vita

Una scia di disperazione e di sangue che purtroppo sembra non voglia arrestarsi. Sempre più persone, anche giovani, decidono di togliersi la vita per mettere fine a dolori e sofferenze. E il caso di Formia, del 20enne che si è lanciato nel vuoto nella serata di ieri, è solo l’ultimo in ordine di tempo. Il 26 gennaio scorso a Roma, a Tor Bella Monaca, un uomo ha messo fine alla sua vita e si è lanciato dalla finestra della sua abitazione, da un palazzo di Largo Ferruccio Mengaroni. Poche settimane prima, il 10 gennaio, la stessa cosa l’aveva fatta una donna di 57 anni, che si era gettata dal balcone. Sempre a Roma, ma quella volta in via Poggio Ameno al civico 53. Zone diverse della Regione, età differenti e stesso tragico destino.

Proprio questa mattina, sempre a Roma, un ragazzo pare abbia tentato il suicidio ed è finito sui binari nella stazione Vittorio Emanuele della metro A. Fortunatamente è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco, stabilizzato e trasportato in codice rosso all’ospedale San Giovanni.