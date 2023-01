Tragedia a Roma, si lancia dalla finestra di casa: morto 53enne

Tragedia a Roma, a Tor Bella Monaca: questa mattina intorno alle 11:00 un uomo ha deciso di mettere la parola fine alla sua vita. E lo ha fatto lanciandosi dalla finestra della sua abitazione, da un palazzo di Largo Ferruccio Mengaroni. L’impatto con il suolo, purtroppo, gli è stato fatale e quel ‘volo’ da diversi metri di altezza non gli ha lasciato scampo: l’uomo è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti gli agenti di Polizia e il personale sanitario del 118, ma per l’uomo non c’era già nulla da fare: il suo corpo era lì, sull’asfalto. E il suo cuore avevo smesso di battere.

La tragedia a Largo Ferruccio Mengaroni (Roma)

Dopo i primi rilievi da parte degli agenti, che hanno appurato il suicidio, la salma del 53enne è stata messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il Magistrato ha disposto l’autopsia. Ancora sotto choc i residenti, quelli che hanno assistito alla terribile scena e che non riescono a capacitarsi di quanto successo. “Non conoscevo l’uomo, ma vedere quel corpo coperto mi fa male” – scrive Marianna sui social, seguita da decine e decine di commenti sullo stesso tono. L’uomo era solo, a quanto pare aveva tanti problemi e non riusciva più ad andare avanti, a sopportare quelle sofferenze. E così oggi ha deciso di mettere la parola fine alla sua vita. E ai dolori. “Viviamo nell’era della condivisione, eppure siamo soli” – tuona Costanza. Perché quella di oggi sembrerebbe essere un’altra tragedia dettata dalla solitudine.

Poche settimane fa un episodio simile

Poche settimane fa, il 10 gennaio scorso, una donna di 57 anni ha messo la parola fine alla sua vita e si è lanciata dal balcone del suo appartamento. In quel caso la tragedia è avvenuta sempre a Roma, ma in via Poggio Ameno al civico 53. Proprio da qui la donna, che viveva al quarto piano, si è lanciata nel vuoto e l’impatto con il suolo è stato devastante. Non le ha lasciato scampo. A distanza di giorni oggi un altro suicidio. E un altro dramma della solitudine che si aggiunge a una scia di sangue che sembra non voglia arrestarsi.