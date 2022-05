Dramma a Roma, si butta dal terzo piano: morto sul colpo

Tragedia nella tarda mattinata di oggi, 12 maggio, a Roma, nel III Municipio. Un uomo si è buttato dalla finestra della sua abitazione, in via Monte Cervialto all’altezza del civico 140, al Nuovo Salario. E’ successo intorno alle 13:00. L’uomo si è gettato dal terzo piano e ha fatto un volo di circa 9 metri.

Strada interdetta al passaggio

La scena è stata vista dai passanti, che hanno immediatamente dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e un’automedica. Ma quando i soccorsi sono arrivati sul luogo della tragedia, era ormai troppo tardi. Il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. La vittima, un anziano di circa 70 anni, era conosciuto in zona. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno interdetto il passaggio. La zona è trafficatissima, in quanto insistono diversi esercizi commerciali, oltre all’ufficio postale. La strada è stata chiusa in attesa dell’arrivo del medico legale e della scientifica.