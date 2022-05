Roma, ‘Dammi i soldi o ti ammazzo’: minaccia con un coltello e rapina un’anziana

Attimi di paura per una signora anziana che eri pomeriggio è stata rapinata da un uomo romano di 40 anni. A seguito dell’accaduto la donna è andata subito a denunciare il tutto agli agenti del distretto Ponte Milvio che dopo un’accurata indagine sono riusciti a risalire al responsabile.

Donna rapinata in via Stringher: cosa è successo

I fatti sono avvenuti ieri alle 15 in via Bolando Stringher, nel quartiere Fleming. Qui l’uomo, un 40enne romano noto alle forze dell’ordine, ha dapprima provato a rubare il rolex della signora ma non riuscendoci ha puntato alla sua borsa. Per intimidire maggiormente la vittima, il rapinatore non ha esitato a brandire un coltello e minacciarla. Una volta venuto in possesso degli effetti personali della donna, l’uomo ha pensato bene di usare la propria carta di credito per comprare diversi pacchetti di sigarette.

La testimonianza della donna e la denuncia

La signora non si è fatta scoraggiare da quanto accaduto e ha subito denunciato alle forze dell’ordine il fatto. Attraverso un’indagine lampo l’uomo — che come detto, era già noto agli agenti — è stato individuato e denunciato per rapina aggravata e uso indebito di carta di credito. Rinvenuta dai poliziotti anche la refurtiva che è stata restituita alle legittima proprietaria.