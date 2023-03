Suicidio a Roma, si lancia sui binari della metro A: morto l’uomo

Non ce l’ha fatta l’uomo, di circa cinquant’anni, che questa mattina si è lanciato sui binari della Metro A, intorno alle 6.15. Le sue condizioni sono apparse da subito critiche e disperate e ora, nonostante il tentativo di rianimarlo, i medici non hanno potuto fare molto. Se non constatarne il decesso. Lui che questa mattina ha atteso l’arrivo del treno e poi si è gettato sui binari è morto, il suo cuore ha smesso di battere.

Suicidio sui binari della metro A nella stazione di Cipro

La tragedia questa mattina, poco dopo le 6, nella stazione Cipro della linea A della metropolitana di Roma, in direzione Battistini. È qui che l’uomo ha atteso sulla banchina il convoglio, poi quando lo ha visto arrivare si è lanciato di sotto. Il macchinista, nonostante il tentativo di frenata, non è riuscito a schivarlo, a evitarlo. E lo ha investito. Sul posto sono arrivati i soccorsi, il personale del 118 che ha tentato di rianimarlo, i vigili del fuoco del Comando Provinciale e i carabinieri della compagnia di Roma San Pietro.

L’uomo è morto

I pompieri hanno immediatamente estratto l’uomo da sotto al treno, anche con l’aiuto del Carro Sollevamenti. E lo hanno affidato alle cure mediche del personale sanitario del 118. Le condizioni del 50enne, però, sono apparse subito critiche: lui è stato potato in codice rosso in ospedale in pericolo di vita. E poco dopo, lì nel nosocomio, è morto.

Metro A riattivata da poco

Per consentire i rilievi la linea della Metro A è stata interrotta su tutta la tratta e Atac ha messo a disposizione delle navette sostitutive. Nonostante questo, però, come aveva fatto sapere l’azienda “l’interruzione nella tratta Ottaviano Battistini sta provocando ritardi sul resto della linea”. Ora, circa trenta minuti fa, alla stazione Cipro sono terminati gli accertamenti della Polizia Giudiziaria e la circolazione sull’intera linea della Metro A è stata riattivata.