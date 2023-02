Roma, si lancia sui binari della metro: donna salvata dai dipendenti Atac

È scesa dalla banchina e si è lanciata sui binari della metro, nella stazione della Metro A di Roma Lucio Sestio e stava per essere investita dal treno in arrivo. Ma, per sua fortuna, il personale ATAC si è reso conto di quanto stava accadendo e, con tempestività, è intervenuto e l’ha salvata.

“Miracolata” alla fermata Lucio Sestio

È successo nel pomeriggio di oggi, 24 febbraio. La donna stava rischiando di essere investita dal treno dopo essere scesa sui binari. Il gesto non è sfuggito ai dipendenti ATAC, che hanno attivato le procedure di allarme, informando anche il 118 e le forze dell’ordine, mentre il macchinista ha fermato prontamente il convoglio, riuscendo ad evitarla.

La donna, che è apparsa in stato confusionale, è stata riportata in banchina dal personale ATAC, presa in consegna dai soccorritori e portata in ospedale per le cure del caso. ATAC rivolge un ringraziamento ai dipendenti intervenuti e i complimenti per l’operazione condotta con efficacia e professionalità.

Ragazzo sui binari alla fermata Vittorio Emanuele

Solo tre giorni fa un episodio simile era accaduto alla fermata Vittorio Emanuele, sempre sulla linea A della Metro. Nella mattinata del 21 febbraio, alle ore 9:25, un ragazzo era finito sui binari, forse per un tentativo di suicidio. Ma in questo caso il macchinista non era riuscito a frenare in tempo e il ragazzo era rimasto ferito gravemente. Per estrarlo da sotto il convoglio erano dovuti intervenire i vigili del fuoco, che lo avevano consegnato ai sanitari del 118, che dopo averlo stabilizzato lo avevano portato al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni in codice rosso. Lì è poi stato ricoverato in prognosi riservata.

La linea A della Metro era rimasta interrotta per diverse ore nel corso della mattinata, provocando disagi per gli utenti, nonostante l’attivazione dei servizi di navetta.