Incendio in un appartamento a Roma: distrutta la cucina, fumo e fiamme dalla finestra (FOTO E VIDEO)

Momenti di paura nel pomeriggio di oggi, 5 marzo, a Roma, in via Sabotino, nel quartiere Prati. Un incendio improvviso è scoppiato all’interno di un appartamento posto al quarto piano di una palazzina di sei piani. Il rogo è divampato dalla cucina e le fiamme e il fumo erano visibili dalla strada. Immediatamente è stato dato l’allarme e sul posto sono intervenute ben 8 squadre dei vigili del fuoco, oltre al funzionario di guardia, per sedare le fiamme ed evitare che l’incendio distruggesse l’intero appartamento. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta e l’incendio non ha interessato altre abitazioni. Grazie al pronto intervento del personale dei vigili del fuoco è stato evitato che fossero coinvolte altre stanze oltre alla cucina. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell’incendio. Sul posto presente il personale del 118 e le forze dell’ordine.