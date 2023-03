Roma, ancora incendi e roghi tossici al Campo Nomadi di Via Candoni

Roma. Un incendio, l’ennesimo nella Capitale, nei pressi del Campo Nomadi di Via Luigi Candoni, proprio nell’ultima ora di oggi, martedì 14 marzo 2023. Le fiamme sono ancora in corso, e un’alta colonna di fumo è ben visibile da diverse parti della Capitale. Le operazioni dei Vigili del Fuoco sono ancora in corso per lo spegnimento e la messa in sicurezza della zona.

Roma, di nuovo fiamme all’interno del campo nomadi di via Candoni

Vasto incendio al Campo Nomadi di Via Candoni

La via in questione, e il campo nomadi, non sono di certo nuovi a tali fenomeni incendiari che molto di frequente tartassano la zona della Muratella, a Roma. La segnalazione dell’incendio, e quindi il precedente innesco, è avvenuto nell’ultima ora di oggi, martedì 14 marzo 2023, quando sono arrivate decine di chiamate alla centrale dei Vigili del Fuoco che segnalavano la presenza di una grossa colonna di fumo in corrispondenza del campo nomadi che si trova da quelle parti. Si tratta di un rogo tossico, come segnalato da molti, ma la gravità non è ancora chiara, dal momento che non si è capita la natura del materiale dato alle fiamme. Probabilmente rifiuti di ogni tipologia, materiale di scarto. Negli ultimi minuti c’è stato il pronto intervento dei Vigili del Fuoco che si sono precipitati sul posto a seguito delle chiamate. Per il momento, a quanto pare, il rogo sembra essere decisamente contenuto, e l’azione degli operatori sta progressivamente facendo arretrare il perimetro delle fiamme. Tuttavia, la colonna di fumo è in espansione, e il pericolo non è completamente scongiurato.

Le operazioni dei Vigili del Fuoco

Sono due al momento, come anticipato, i principali pericoli che provengono da tale situazione: la tossicità dei roghi, che varia in base agli elementi bruciati, le cui scorie e prodotti della combustione possono permanere nell’aria per diverso tempo, andando a costituire un pericolo e minare le condizioni di salute di chiunque si trovi nei paraggi, e inoltre anche la possibilità che l’incendio possa incrementare la sua portata. Infatti, come ci ha raccontato un testimone nelle vicinanze, la colonna di fumo sembra continuare ad ingrossarsi anziché regredire. Gli operatori stanno facendo di tutto per sedare l’incendio.