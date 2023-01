Roma, di nuovo fiamme all’interno del campo nomadi di via Candoni

Subito dopo l’ora di pranzo, si è propagato un nuovo incendio all’interno del campo nomadi di via Luigi Candoni. Non è ben chiaro cosa sia andato stavolta in fiamme all’interno dell’area vissuta dai nomadi, ma resta che una forte nube nera, probabilmente tossica, si è alzata sopra i cieli dei quartieri di Magliana e Villa Bonelli. Subito sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco, al fine di domare l’incendio all’interno di questo perimetro.

Roma, ennesimo incendio all’interno del campo nomadi di via Candoni

Le fiamme all’interno del campo nomadi di via Luigi Candoni, detto francamente, non fanno più notizia. Ormai è una situazione che i cittadini dell’XI Municipio, e in particolare della zona di Magliana, vivono con passività. Tutti vorrebbero la chiusura di questo spazio, ormai diventato un polo dell’illegalità pericoloso per la cittadinanza e soprattutto la vicina rimessa dell’ATAC. Eppure, nonostante le molte parole in merito, quello spazio rimane inespugnato e inavvicinabile.

Una situazione che ha portato all’ultimo incendio di oggi, con le fiamme che si sono propagate intorno alle 2.30 del pomeriggio del 30 gennaio 2023. A denunciare il fatto, il capogruppo di Fratelli d’Italia in XI Municipio, Valerio Garipoli, che su Facebook ha pubblicato una foto dell’incendio e ai nostri microfoni dichiara: “Assurdo. Soprattutto dopo l’ultimo sopralluogo del 26.1.2023 del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica all’interno e all’esterno del Villaggio della Solidarietà. Tali roghi non sono più accettabili per i residenti. Resta fondamentale trovare nel più breve tempo possibile una soluzione a tali episodi a partire dallo sgombero immediato del campo. Altre soluzioni non sembrano garantire più alcuna tutela, incolumità e sicurezza nel quadrante. La sinistra se ne faccia una ragione”.

I cittadini come Roberto, invece, attendono i famosi interventi promessi da anni sullo spazio, commentando su Facebook: “A quando una bella bonifica”. Paola ironizza sull’ennesimo incendio all’interno di quest’area: “Strano….non succede mai”. Sul posto, sentendo i Vigili del Fuoco, sono intervenuti i pompieri della squadra 11A provenienti dall’Eur, con l’appoggio di un’autobotte. Ancora non è chiaro cosa sia andato in fiamme all’interno di quello spazio, con dinamiche che saranno chiarite solo tra qualche ora.