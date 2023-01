Incendio in un villino: tetto divorato dalle fiamme

Attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi, sabato 28 gennaio, a seguito di un incendio all’interno di un villino. Siamo ad Anzio, sul litorale romano, l’incendio è divampato nel primo piano dell’abitazione. Tuttora in corso le operazioni dei vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta coinvolta nel rogo.

L’incendio in un villino ad Anzio

L’incendio si è sviluppato intorno alle 14.30 in via Napoli 19. Qui, è attualmente al lavoro – per mettere in sicurezza l’area- la squadra dei vigili del fuoco 23/A del distaccamento di Anzio, con l’ausilio di due autobotti, un’autoscala e il TA/6. Come anticipato le fiamme hanno lambito in villino ma in particolare si sono sviluppate all’interno del primo piano e hanno interessato la copertura in legno dell’abitazione sottostante. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta nel rogo. Presenti sul posto per quanto di loro competenza anche il Funzionario, il Capo turno provinciale dei Vigili del Fuoco, il 118 e Polizia di Stato.