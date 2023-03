Incendio a Roma, lasciano l’asciugacapelli acceso e l’appartamento prende fuoco: paura per due donne

Roma. Un incendio improvviso, divampato nella mattinata odierna e, per il momento, senza una causa apparente. Le fiamme hanno preso d’assalto un appartamento all’interno di una palazzina che, per motivi di sicurezza, dopo l’intervento di Vigili del Fuoco e Carabinieri, è stata completamente evacuata.

Incendio in un appartamento a Roma

Una mattinata apparentemente tranquilla, quella di oggi, martedì 14 marzo 2023, nel Municipio VII, tra i quartieri Don Bosco e Cinecittà. Tutto però ha preso una piega completamente diversa, inaspettata, intorno alle ore 11.00, perché un incendio improvviso è divampato all’interno di un appartamento di Via Guido Zanobini 66. Le fiamme hanno rapidamente iniziato la loro avanzata in tutta la struttura, facendo temere il peggio a chi, nel frattempo, ha iniziato ad avvertire l’odore tipico di un incendio, oltre a notare il fumo che fuoriusciva dall’abitazione. La prima preoccupazione, ovviamente, è stata per le eventuali persone rimaste all’interno dell’appartamento durante l’incendio.

Evacuato l’intero stabile: l’intervento di VVF e Carabinieri

Così, intorno alle 11.00, come anticipato, i Carabinieri unitamente a personale dei Vigili del Fuoco hanno evacuato gli abitanti e i residenti del condominio in questione, per ragioni di sicurezza e per evitare ulteriori coinvolgimenti. L’appartamento è rimasto quasi completamente danneggiato dalla fiamme, e per il momento inagibile. Ma quel che è peggio è che al suo interno, in quel momento vi si trovavano una signora anziana e la figlia, per fortuna rimaste illese, ad un primo soccorso. Evitati, grazie all’intervento degli operatori, danni strutturali all’immobile coinvolto nella dinamica incendiaria.

Le cause dell’incendio le condizioni delle due donne

L’incendio, innescatosi nell’appartamento situato al 4° piano dello stabile, stando ad una prima e provvisoria ricostruzione, avrebbe avuto origine per cause accidentali, probabilmente un asciugacapelli lasciato acceso. Madre e figlia, rispettivamente di 88 e 65 anni, nei prossimi minuti saranno accompagnate in ospedale per accertamenti sulle loro condizioni di salute. Oltre alle due donne, nessun altro della palazzina ha riportato ferite, l’appartamento coinvolto, al momento, risulta inagibile, per cui le donne non potranno rientrare in casa. Sono stati attivati gli enti preposti per trovare loro una sistemazione temporanea.