Roma, due incendi auto a Casal Bertone, 5 macchine distrutte

Nelle primissime ore di oggi, 10 marzo, è scattato l’allarme per un incendio auto a Casal Bertone. Sono state cinque le vetture andate in fiamme e a parte i danni tanta la paura dei residenti che hanno visto sprigionarsi fiamme alte e hanno pensato di dare subito l’allarme al numero unico di emergenza, il 112, che ha smistato la chiamata anche alla sala operativa dei Vigili del Fuoco che sono accorsi velocemente insieme agli agenti di Polizia del Commissariato Sant’Ippolito.

La corsa dei soccorritori per spegnere l’incendio

Ed è intorno alle 4 di stamattina che i soccorritori sono arrivati in via Luigi Vittorio Bertarelli, dove hanno trovato le auto in fiamme. Delicate, in questi casi, le operazioni di intervento per circoscrivere le fiamme ed evitare che si propaghino coinvolgendo altri mezzi e, a volte, anche interi stabili. Ma con celerità e precisione, la solita, i Vigili del fuoco hanno avuto ragione di quel rogo, lasciando poi agli ispettori del loro comando insieme agli investigatori della Polizia il compito di analizzare la scena per verificare se ci fossero inneschi o altri elementi che potessero far pensare a un incendio di natura dolosa.

Qualche ora dopo un’altra auto bruciata a Casal Bertone

Purtroppo la mattinata di interventi per i vigili del fuoco non si è fermata qua, qualche ora più tardi è stato chiesto, ancora una volta il loro intervento in via San Romano, a pochi metri da via Bertarelli dove avevano spento il primo incendio. Il proprietario di un’auto era sceso per andare al lavoro e ha trovato una brutta sorpresa: la sua auto era stata distrutta dalle fiamme.

La strana coincidenza che si siano verificati due incendi auto, a poche ore di distanza, ma soprattutto a pochi metri di distanza uno dall’altro, induce gli inquirenti a non escludere che possa essersi trattato di fiamme dolose.