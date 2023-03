Devastante incendio a Torvaianica, distrutto lo stabilimento ‘Cuba Libre’: sospetti sull’origine (FOTO)

Fiamme talmente alte, da essere visibili addirittura dalla strada. Un incendio devastante, quello che nel tardo pomeriggio di oggi 9 marzo, ha avvolto lo stabilimento “Cuba Libre“, a Torvaianica, sul Lungomare Ugo Tognazzi, nella spiaggia di fronte l’omonimo “Villaggio Tognazzi“.

Il rogo è divampato attorno alle ore 18:35. I bagliori delle fiamme hanno illuminato il cielo, arrivando fino alla litoranea. E proprio dalla litoranea Ostia–Anzio una coppia di finanzieri fuori servizio, che si stava recando in direzione Ostia, ha visto l’incendio e dato l’allarme.

Stabilimento raso al suolo dalle fiamme

Sul posto sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco di Pomezia e una pattuglia dei carabinieri di Torvaianica. I pompieri hanno cercato di salvare qualcosa dello stabilimento, ma le fiamme avevano ormai avvolto l’intera struttura, completamente in legno, che è andata distrutta in tutte le sue parti. Lo stabilimento era chiuso da ottobre e avrebbe riaperto il prossimo mese, ad aprile.

Sospetti sull’origine dell’incendio. Come ha fatto ad andare a fuoco? I militari, insieme ai vigili del fuoco, sono sul posto per cercare tracce di eventuali liquidi infiammabili che possano ricondurre a un evento doloso. I danni sono enormi, perché nulla si è salvato dello stabilimento, formato da un chiosco, passerella e pedana antistante, oltre a tutta l’attrezzatura. Saranno ora i carabinieri a far luce su quanto accaduto.