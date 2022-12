Tornano a bruciare le cabine di Ostia: colpito lo storico stabilimento Elmi

Un rogo ha interessato diverse cabine e lettini dello storico stabilimento Elmi di Ostia, con uno spettacolo che questa mattina ha scioccato dipendenti della spiaggia e soprattutto i cittadini che potevano vedere lo spettacolo da Pontile. Lo storico stabilimento del mare di Roma, vive una storia analoga ad altre spiagge situate nel quadrante di piazza dei Ravennati: negli anni passati, altre cabine andarono in fiamme anche presso il vicino stabilimento Battistini.

Ostia torna a bruciare

L’incendio presso lo stabilimento Elmi, si sarebbe sviluppato ieri sera, interessando diverse cabine e lettini della famosa spiaggia situata sul lungomare Paolo Toscanelli. L’allarme delle fiamme sarebbe stato lanciato all’ora di cena, quando verso le ore 20 diverse persone hanno avvertito un forte incendio che aveva toccato alcuni spazi della spiaggia. Nel concreto, si parla di otto cabine per i clienti estivi dello stabilimento, oltre che diversi lettini buttati in mezzo alle fiamme.

Complice anche la serata fredda che ha toccato il litorale lidense, probabilmente chi ha appiccato il fuoco si è mosso in totale libertà. Infatti, oltre a non farsi scorgere dai dipendenti dello stabilimento, in quanto sono attivi i ristoranti, è riuscito anche a passare inosservato a quei pochi cittadini che magari sostavano sulla balconata del Pontile. Per contenere le fiamme, si sono presentate allo stabilimento tre squadre dei Vigili del Fuoco, insieme poi a tre volanti della Polizia Locale, che hanno recintato le zone del rogo e allontanato i curiosi dai luoghi dati alle fiamme.

Ora sorge da capire le ragioni di queste fiamme propagatesi all’interno dello storico stabilimento balneare Elmi, in una situazione, che come anche scrivevamo in precedenza, non è nuova nel quadrante di piazza dei Ravennati e soprattutto all’interno del quartiere di Lido Centro. Pochi mesi fa, era stato fatto esplodere l’ingresso del Nalu Poke, che a pochi passi dal Parco Pietro Rosa aveva lanciato l’allarme sulla sicurezza dei locali in giro per il litorale romano.