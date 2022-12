Guasto sulla Roma-Lido, servizio sospeso tra Colombo e Acilia: è caos navette

Non c’è pace sulla Roma-Lido e ogni giorno per i pendolari ce n’è una. Tra guasti, elettricità che manca, navette sostitutive che scarseggiano e la rabbia e l’indignazione che continua a dilagare, al punto che i viaggiatori hanno deciso di organizzare una serie di sit in di protesta. Per quella tratta che non offre certo un servizio, ma che è al contrario un percorso da inferno. E questa mattina, ma purtroppo non è una novità, i pendolari della Roma-Lido hanno dovuto fare i conti con un’altra interruzione.

Guasto a Lido Centro

Da più di mezz’ora la Roma-Lido è sospesa a causa di un guasto a Lido Centro. I treni, quindi, non passano tra Colombo e Acilia. E i pendolari, ancora una volta, vengono lasciati a piedi perché quelle navette sostitutive, che dovrebbero ‘colmare’ il vuoto dei mezzi, in realtà scarseggiano. E quando ci sono è quasi impossibile salire: sono stracolme. “Le navette non ci sono, stiamo aspettando lo 04” – dicono i pendolari. “Dicono che ci sono le navette, noi non vediamo nulla” – proseguono. E poi c’è chi ironizza perché è tutto così reale, quando di normale non c’è molto: “Mi sembrava troppo bello per durare tutto il giorno, stamattina presto funzionava e in mezz’ora siamo arrivati a Piramide”. Ma è durato poco.

Problemi all’ordine del giorno

Quello di oggi è solo l’ultimo disservizio in ordine di tempo. E mantenere il conto, in realtà, è complicato. Solo pochi giorni fa, prima il 23 novembre e poi il 28 dello stesso mese, c’è stato l’ennesimo guasto, sempre tra Acilia e Lido Centro. Con la scena che si ripete e che è quasi una brutta abitudine: pendolari fermi, ammassati in attesa di un bus sostitutivo. E comunicati dell’azienda che si scusa per il disagio.

Guasto sulla Roma-Lido, è caos navette: la rabbia dei pendolari (FOTO)

Macchinisti e capo treno in malattia

A tutto questo, tra guasti che sono all’ordine del giorno, segue un’altra nota dolente: sempre più macchinisti e capi treno sono in malattia. Di conseguenza, quindi, ai pendolari non resta che aspettare fermi sulle banchine in attesa di quel treno, che sembra quasi un miraggio. Ora spetterà all’azienda Cotral, che gestisce la linea, fare chiarezza su quei documenti. Solo nella giornata di lunedì ne sono arrivati 8: e mentre loro restano a casa, i viaggiatori continuano a fare ‘slalom’ tra continui disagi. Mezzi che si fermano e navette che non arrivano.