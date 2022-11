Roma Lido, ritardi fino a mezzora, pendolari schiacciati come ‘sardine’ in banchina e nei vagoni (FOTO)

Ennesima mattinata complicata per i pendolari della Roma Lido (alias Metromare) quella di oggi martedì 15 novembre 2022. A causa di alcuni ritardi nel passaggio dei convogli una ressa di persona si è formata sia sulle banchine di molte stazioni, sia all’interno dei treni che, chiaramente, al loro passaggio, si sono riempiti all’istante.

I disagi oggi martedì 15 novembre

Sul posto un nostro inviato ha documentato per il Corriere della Città la situazione. A Lido Centro ad esempio, intorno alle 8.20, la banchina era già strapiena di persone in attesa come mostrano le foto. I tempi di attesa hanno raggiunto la mezzora – soppresse anche alcune corse – creando di fatto enormi disagi a catena anche sulle fermate successive, in particolar modo a Lido nord, Ostia Antica Acilia, Casal Bernocchi e a Vitinia (dove per alcuni istanti si è verificato anche un calo di tensione).

La situazione

Da stamattina sono 8 le corse soppresse sulla Roma Lido. Tredici invece quelle arrivate in ritardo con una forbice che è andata dai 3 minuti (come per quella delle 6.59) a picchi di mezzora come per quelle delle 7.52 e delle 8.37 partite dalla stazione Cristoforo Colombo. In mezzo tanti passaggi con ritardi di 10-15 minuti.

