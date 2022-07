Roma Lido (ma non solo): il bollettino della (in)accessibilità, ascensori e scale mobili fuori uso un po’ dappertutto

Ancora disagi sulla Roma Lido per ciò che riguarda la situazione degli impianti (ascensori e scale mobili) presso le stazioni che stamattina risultano fuori uso un po’ dappertutto sulla rete. Tantissimi infatti quelli non funzionanti in attesa degli interventi. Facciamo il punto.

Ascensori e scale mobili non utilizzabili sulla Roma Lido

Secondo quanto riportato da Astral sono diversi i guasti a stamattina. A Vitinia ad esempio l’ascensore (lato Colombo) risulta fuori servizio. A Casalbernocchi stessa situazione con in più le scale mobili che anche qui non sono attive. Ostia Antica: scala mobile fuori servizio. Lido nord e lido centro, idem, sia per le scale che per gli ascensori. Questi ultimi risultano inattivi anche nelle stazioni Stella Polare e Castel Fusano.

Il Comitato dei Pendolari

Sulla questione è intervenuto stamattina il Comitato che riunisce i pendolari della linea con un lungo post per denunciare le enorme criticità riscontrate. Ma i problemi non sono solo sulla Roma Lido perché, come si legge nella nota, tantissime altre stazioni presentano problemi sul fronte della non-accessibilità.

Foto: Comitato Pendolari Roma Lido