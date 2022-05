Roma Lido nel caos stamattina: pendolari fatti scendere sui binari, circolazione in tilt (FOTO)

Ennesima giornata di disagi sulla Roma Lido con rallentamenti e interruzioni sulla tratta. In particolare un guasto ad un treno nei pressi della stazione Magliana ha mandato in tilt la circolazione. I pendolari sono stati costretti a scendere sui binari. Nelle altre stazioni collegate i passeggeri sono stati invece fatti uscire in attesa delle navette sostitutive. Ad ogni modo Atac tuttavia poco fa ha comunicato che il servizio è in ripresa e che i ritardi accumulati sono in corso di smaltimento.

Cosa è successo oggi sulla Roma Lido

Come riporta il Comitato dei Pendolari della Roma Lido il treno, fermatosi sembrerebbe a causa di un calo di tensione, era situato all’altezza del ponticello di via del Capoellaccio, 500 mt quando si è verificato il problema. A pochi metri dunque dalla stazione Magliana per l’appunto. La comunicazione Atac è arrivata intorno alle 7.30: dopodiché, a catena, i disagi si sono spostati nel resto della tratta.

Linea interrotta tra Acilia e Magliana

La linea è stata infatti parzialmente interrotta tra Acilia e Magliana con l’istituzione di un servizio bus navetta sostitutivo. Da Magliana, ha scritto Atac, è stato consigliato di utilizzare la linea metro B.

Disagi a Vitinia

Ma da Vitinia, ad esempio, i pendolari hanno segnalato i ritardi dei bus navetta. Nelle immagini postate dai pendolari si vedono infatti le persone assiepate all’esterno della stazione in attesa dei mezzi.

Potrebbe interessarti anche: Roma Lido, non ce l’ha fatta la persona che ha accusato il malore: è deceduta sul treno

Circolazione in ripresa sull’intera tratta

Intorno alle nove meno un quarto, quindi con oltre un’ora di ritardo, l’azienda ha comunicato la ripresa del servizio. In questo momento pertanto la circolazione è in via di normalizzazione anche se restano da smaltire, come detto in apertura, gli enormi ritardi sin qui accumulati. Ad ogni modo il guasto è stato risolto.

#info #atac – Ferrovia Roma-Lido: circolazione riattivata su intera tratta, servizio in corso di normalizzazione con residui ritardi (risolto guasto a treno nei pressi della stazione Magliana) #roma https://t.co/e51puKMQlo — infoatac +😷= (@InfoAtac) May 18, 2022

Articolo in aggiornamento, ricarica la pagina