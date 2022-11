Ancora caos sulla Roma-Lido: impennata di malattie tra macchinisti e capi treno

Ennesimo disservizio sulla Roma-Lido. Passano i giorni ma i problemi restano, un copione che si ripete uguale quasi ogni mattina, arrecando non pochi disagi a coloro che usano i mezzi pubblici per andare a lavoro e a scuola. A pesare questa volta sui viaggi quotidiani dei pendolari è l’impennata di certificati medici che si è registrata in queste ore tra macchinisti e capi treno in servizio sulla linea. Ciò per i pendolari si traduce in estenuanti attese alla banchine, tra corse saltate e guasti tecnici.

Impennata di certificati medici tra il personale della Roma-Lido

Numerosi i certificati medici pervenuti tra il personale della Roma-Lido. L’ultimo è arrivato ieri, complessivamente ne sono stati registrati 8 e il risultato è che alla guida delle vetture sono stati inseriti i capi deposito. Intanto i responsabili Cotral ha attivati gli accertamenti e i controlli sui certificati. Degli 8 certificati pocanzi menzionati, sette sono stati inoltrati lo scorso venerdì e il sospetto che dietro l’incremento dei certificati di malattia ci sia in realtà lo scontento di una parte di lavoratori per via dell’accordo appena siglato con nuovi turni ed orari di lavoro. Come anticipato, tutto questo si traduce in disagi per i pendolari che ogni giorno devono fronteggiarsi tra corse soppresse, guasti tecnici e adesso anche l’assenza di personale.